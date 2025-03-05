В европейской части России зима улучшила состояние озимых

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На европейской территории России теплая и малоснежная зима улучшила состояние озимых, состояние которых в начале зимы на 40% территории характеризовалось как плохое, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима была теплая и малоснежная, поэтому вегетация очень хорошая и озимые вышли из зимы гораздо лучше, чем в нее входили. Что не очень часто случается", - сказал он.

Также он констатировал, что прошедшей зимой на европейской части страны был дефицит осадков. В центрально-черноземных областях выпало около 60% осадков от средней нормы, в регионах Южного федерального округа - около 70% осадков. Вильфанд добавил, что "дефицит осадков может потом сказаться" на озимых.