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Посадка и вылет авиарейсов задержаны из-за тумана в аэропорту Казани

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Туман и плохая видимость в аэропорту Казани повлекли в четверг задержки прибытия и вылета рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"13 марта в связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость менее 100 метров) прибытие рейсов из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда, Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт "Казань" было задержано", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, был задержан вылет из Казани рейсов Nordwind в Калининград и Москву, "Икара" - в Мурманск, Turkish Airlines - в Стамбул.

Из аэропорта Казани выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье. Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

Татарстан Казань
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