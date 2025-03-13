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Кремль считает преждевременным обнародовать позицию РФ на переговорах по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о преждевременности обнародования переговорной позиции Москвы по украинскому конфликту до начала самих переговоров.

"Что касается переговорных позиций до того, как эти переговоры начались, а они еще не начались, давайте не забывать, наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в связи с заявлением руководства Украины о недопустимости территориальных уступок.

Реагируя на соответствующие заявления Владимира Зеленского по территориальному вопросу, представитель Кремля отметил: "Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - это регионы Российской Федерации, они записаны в Конституции РФ. Это, собственно, данность".

Ранее Зеленский заявил, что по итогам переговоров по украинскому урегулированию не будет признавать утрату территорий.

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
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