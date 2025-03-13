Гладков сообщил об атаках дронов на три села и хутор в Белгородской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках беспилотников на территорию региона, обошлось без пострадавших.

"В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки дрона повреждена кровля частного домовладения. В хуторе Гаевка от удара беспилотника повреждена одна единица спецтехники", - написал он в Telegram.

Еще один беспилотник в Валуйском округе в селе Казначеевка ударил по частному дому. В доме выбиты окна, также повреждены надворные постройки и припаркованный легковой автомобиль.

Также FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, машина получила повреждения.

В селе Графовка Краснояружского района после взрывов двух дронов в одном жилом доме повреждено остекление, во втором - посечен забор.