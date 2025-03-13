Россия будет договариваться о прекращении конфликта с Украиной из ситуации "на земле"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о прекращении конфликта на Украине связан с тем, как будет складываться ситуация "на земле".

"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах о прекращении конфликта, выходе на приемлемые для всех договоренности", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Касаясь непосредственно ситуации в зоне боевых действий "на земле" в Курской области, глава государства отметил: "Ситуация на земле стремительно меняется. Вчера в ходе доклада командующий группировкой "Север" сказал - завтра Суджа будет в наших руках - именно так и произошло".

Поблагодарив российских военных, которые решили эту задачу, президент заявил: "Уверен, что все планы, которые намечены на участках вклинения в Курской области, будут исполнены; так же, как и на других участках боевого соприкосновения".