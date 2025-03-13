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Путин констатировал, что ситуация в Курской области под контролем военных РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в курском приграничье полностью контролируется российскими военными, группировка ВСУ, вторгшаяся в регион, изолирована.

"Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль", - сказал Путин на пресс-конференции.

По словам президента, управление украинской группировкой утрачено.

Он добавил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.

"Техника брошена полностью, вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантировано", - заявил Путин.

Владимир Путин Курская область
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