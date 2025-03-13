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Что произошло за день: четверг, 13 марта

Освобождение Суджи, Путин о перемирии и Совфед о законопроекте об усыплении собак

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные освободили от ВСУ город Суджу в Курской области. Также в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

- Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести к долгосрочному миру, заявил президент РФ Владимир Путин. Идея объявления перемирия правильная, но требует обсуждения ряда вопросов, в том числе с президентом США, подчеркнул российский лидер. Путин считает, что в ситуации, складывающейся в Курской области, для украинской стороны было бы хорошо добиться перемирия хотя бы на 30 суток.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Встреча пройдет в четверг вечером в закрытом формате.

- ФСБ предотвратила серию терактов против военных и чиновников с использованием посылок по почте. В аэропорту Челябинска было обнаружено пять посылок с взрывчаткой, замаскированных под парфюмерные наборы.

- ЕСПЧ признал власти Украины виновными в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. В решении говорится, что власти не предотвратили и не остановили насилие, не обеспечили своевременную спасательную операцию.

- Комитет Совфеда нашел антиконституционные положения в законопроекте об усыплении животных в приютах. Поэтому в представленной редакции законопроект, разработанный рядом депутатов Думы, поддержан быть не может, констатировал глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

- Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС против России. В противном случае Будапешт не даст согласие на продление санкций Евросоюза против 2 тысяч россиян.

- Бананы могут включить в список сельхозпродукции в РФ. Инициатива по строительству тепличных комплексов по выращиванию этих фруктов в Невинномысске на Ставрополье находится "в высокой степени проработки".

- Артем Дзюба вызван в сборную России по футболу. Последний раз он играл за национальную команду в июне 2021 года. Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной России.

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