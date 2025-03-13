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Путин допустил обсуждение с Трампом деталей идеи о перемирии с Украиной

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Идея объявления перемирия с Украиной правильная, но в этой связи требуется обсудить целый ряд вопросов, в том числе с американской стороной и президентом США, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Сама по себе идея правильная. И мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал он.

"Думаю, что нам нужно и с нашими американскими коллегами, партнерами на этот счет переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - отметил он.

В частности, по его мнению, предстоит разобраться, как будут решаться вопросы контроля, верификации.

"Как нам будет гарантировано, что ничего подобного (нарушения режима прекращения огня - ИФ) происходить не будет? Контроль как будет происходить? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этим приказам?" - сказал президент.

"Вы представляете - почти две тысячи километров! Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто на кого будет сваливать нарушение договорённости? Это всё вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон", - заявил Путин.

Владимир Путин США Украина Дональд Трамп
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