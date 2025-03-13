Встреча Уиткоффа с Путиным пройдет в четверг вечером в закрытом формате

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президентом США Стивом Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Начало встречи Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.

Ранее в этот день Ушаков предупреждал, что контакты, подобные визиту Уиткоффа в Москву, будут закрытыми. Он также сказал, что не может исключить встречи спецпосланника с президентом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал, что если такая встреча состоится, Кремль о ней сообщит.