ЕСПЧ признал власти Украины виновными в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении гибели людей в ходе протестов в Одессе 2 мая 2014 года.

"Европейский суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в связи с неспособностью органов власти сделать все, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года, остановить его после начала, обеспечить своевременную спасательную операцию по оказанию помощи людям, оказавшимся (в опасности - ИФ) в результате пожара, а также по организации и проведению эффективного расследования этих событий", - говорится в опубликованном решении суда.

ЕСПЧ также признал нарушенной статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) в отношении одного заявителя.

Заявление было подано в ЕСПЧ от 28 пострадавших или их родственников. Согласно решению суда, Украина должна выплатить им в общей сложности 114,7 тысяч евро.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в Доме профсоюзов, который был подожжен. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.



