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Путин заявил о поддержке идеи 30-дневного перемирия, но с оговоркой

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия поддерживает 30-дневное перемирие с Украиной, но в таком случае возникнут вопросы, связанные с участком украинского вклинения в Курской области, заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа - сдаться в плен или погибнуть. В этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы", - сказал он журналистам.

"Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области?" - спросил он.

"Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Все, кто там находятся, будут уходить из боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", - продолжил президент.

Он также обозначил другие спорные вопросы на всей линии соприкосновения.

"Там российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. Там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли для блокирования целые достаточно крупные подразделения. Как эти 30 суток будут использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет?" - сказал Путин.

Президент также задался вопросом, как будут решаться "вопросы контроля и верификации". "Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Как контроль будет организован?" - сказал Путин.

На этой же пресс-конференции он констатировал, что российские военные контролируют ситуацию в Курской области, а находящиеся там украинские военные изолированы.

Также он сказал, что Россия согласна на прекращение огня, если оно приведет к долгосрочному миру.

Владимир Путин Украина Курская область
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