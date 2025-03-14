Минэнерго РФ настаивает на ускорении строительства Хабаровской ТЭЦ-4

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил "РусГидро" проработать возможность ускорения строительства Хабаровской ТЭЦ-4 примерно на полгода.

"У вас есть возможность сдвинуть (срок ввода - ИФ) влево? Спрос большой, поэтому генерирующие мощности нужно вводить с опережением графика, иначе мы тут будем сдерживать рост экономики. Давайте вместе проработаем. Квартал - это вообще элементарно, его можно просто за счет организации стройки сэкономить. Но речь идет не о квартале, давайте посерьезнее поговорим. Что нужно сделать, чтобы хотя бы на полгода строительство можно было сдвинуть влево", - сказал Цивилев в ходе осмотра площадки строительства ТЭЦ.

По словам первого заместителя гендиректора - главного инженера ПАО "Русгидро" Сергея Кондратьева, утвержденный срок ввода объекта - 1 июля 2027 года.

"Получили технические условия, в феврале получили заключение Главгосэкспертизы. Сегодня у нас вопросов со строительством нет. Ждем газ, 1 июля 2027 года - это выдача мощности в сеть. К этому моменту нам нужно получить газ, годовой объем порядка 1,2 млрд кубов газа", - сказал он, отметив, что единственным сдерживающим фактором является подача газа - "Газпрому" необходимо для этого реконструировать и построить ряд объектов.

"Я от вас жду тогда предложения: что и где является ограничивающим моментом, что мешает вам вот так сдвинуть. Я думаю, это разрешимая позиция. (...) Мы вместе все объединим усилия, поработаем, чтобы сдвинуть влево. Пару месяцев пообсуждаем, а потом объявим срок. Но по кварталу - это даже не обсуждается", - заявил Цивилев.

Как сообщалось, в рамках госпрограммы модернизации тепловой энергетики России "РусГидро" ведет строительство в Хабаровске новой ТЭЦ-4. Станция предназначена для замены Хабаровской ТЭЦ-1 (1954 год пуска) и расположена на ее площадке. Строительство новой станции было начато в 2021 году, его планируется завершить в 2027 году, при этом первые объекты были введены в октябре 2023 года. Сообщалось, что первоначально проектная электрическая мощность ТЭЦ-4 должна составить 320,8 МВт, тепловая - 1 тыс. 368,3 Гкал/ч. Сметная стоимость строительства составляет 87 млрд рублей.

Оборудование ТЭЦ будет включать в себя две газотурбинные установки с котлами-утилизаторами и две паротурбинные установки. Все оборудование будет произведено российскими предприятиями. В отличие от старой станции Хабаровская ТЭЦ-4 будет полностью работать на природном газе.