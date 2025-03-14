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Россельхознадзор обнаружил антибиотик в сметане "Тюменьмолоко"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Антибиотик азитромицин обнаружен в пробах сметаны "Нижняя Тавда" 20% жирности производства ООО "Тюменьмолоко", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Антибиотик нашли в образцах, отобранных в ходе прокурорской проверки. Таким образом, производитель нарушил обязательные требования Технического регламента Таможенного союза по показателю безопасности, отметило управление.

Управление приостановило действие декларации о соответствии на сметану 20% жирности. Компании "Тюменьмолоко" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее нарушения в продукции ООО "Тюменьмолоко" выявлялись в декабре 2024 года. Тогда в твороге 9% жирности было обнаружено превышение нормы содержания плесени.

"Тюменьмолоко" с 2007 года входит в состав холдинга "Арсиб", который включает в себя 9 молочных ферм в общей сложности более чем на 17 тысяч голов крупного рогатого скота, а также собственные поля общей посевной площадью более 150 тысяч га, на которых выращиваются кормовые культуры. Ежедневно "Тюменьмолоко" перерабатывает свыше 200 тонн сырого молока, большая часть которого произведена на фермах холдинга.

Помимо Тюменской области, продукция "Тюменьмолоко" поставляется в Свердловскую, Курганскую, Челябинскую, Омскую области, а также в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Россельхознадзор Тюменьмолоко Арсиб Нижняя Тавда
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