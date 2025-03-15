Поиск

Правительство выделит 2,4 млрд руб. на разовую помощь промышленности Курской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу из резервного фонда правительства 2,4 млрд рублей для помощи Курской области в сфере промышленности.

Средства выделаются "в целях софинансирования расходных обязательств Курской области, возникающих при реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности госфонда развития промышленности Курской области для предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности", сообщается на сайте правительства РФ в субботу.

Минпромторгу поручено заключить с правительством Курской области соглашение о предоставлении субсидии не позднее 30 календарных дней, а также осуществить контроль за эффективным использованием средств.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области

Российские саперы начали разминирование в приграничных районах Курской области

Беспилотник ВСУ с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

В Норильске более тысячи пассажиров ожидают вылета из-за задержек самолетов

Российские военные нейтрализовали за ночь 126 беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении за ночь более 35 дронов

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Что произошло за день: пятница, 14 марта

Тройка за экзамен по русскому языку даст детям мигрантов поступить в школы РФ

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6018 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });