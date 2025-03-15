Правительство выделит 2,4 млрд руб. на разовую помощь промышленности Курской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу из резервного фонда правительства 2,4 млрд рублей для помощи Курской области в сфере промышленности.

Средства выделаются "в целях софинансирования расходных обязательств Курской области, возникающих при реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности госфонда развития промышленности Курской области для предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности", сообщается на сайте правительства РФ в субботу.

Минпромторгу поручено заключить с правительством Курской области соглашение о предоставлении субсидии не позднее 30 календарных дней, а также осуществить контроль за эффективным использованием средств.