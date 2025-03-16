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Снежная лавина сошла на трассу в Красноярском крае

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дорога Курагино - Черемшанка в Красноярском крае перекрыта из-за схода снежной лавины, сообщает ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"На 26-28 км автодороги регионального значения "Курагино - Черемшанка" в Курагинском районе произошел сход снежной массы, из-за чего движение на участке ограничено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На расчистку дороги отправлена спецтехника от Курагинского филиала ДРСУ-10.

МЧС России Красноярский край
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