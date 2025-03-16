Устранены последствия схода лавины на трассе в Красноярском крае

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На дороге Курагино - Черемшанка на юге Красноярского края открыто движение после устранения последствий схода снега, сообщает ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"Проведена очистка дорожного полотна, автодорога открыта по всех направлениях для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Объем снежной массы составил 50 куб. м.

Как сообщалось, утром в воскресенье на 26-28 км автодороги регионального значения "Курагино - Черемшанка" в Курагинском районе произошел сход снежной массы, из-за чего движение на участке было ограничено. Пострадавших нет.