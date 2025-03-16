Более 30 мирных жителей Йемена погибли в результате авианалетов США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - США продолжают совершать массированные авианалеты на ряд районов Йемена, контролируемых хуситами, число жертв среди мирных жителей, по данным местных медиков и СМИ, достигло 31 человека.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

По сообщениям американских СМИ, в операции против йеменских хуситов, начатой по приказу президента США Дональда Трампа, принимает участие авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S Truman, в состав которой входят также три эсминца и один крейсер. В регионе действует американская подводная лодка USS Georgia с крылатыми ракетами на борту.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам.

СМИ связывают американские удары с заявлением хуситов о возобновлении морских операций в поддержку населения сектора Газа.