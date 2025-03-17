Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,2%

Лидируют бумаги АФК "Система"

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует уверенный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков - участники рынка оценивают новые сообщения, касающиеся урегулирования конфликта вокруг Украины; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, также в целом носят позитивный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 1,2% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3234,32 пункта (+1,23%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,9%.

Подорожали акции АФК "Система" (+2,9%), МКПАО "ВК" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "МТС" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,6%), "НЛМК" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), "Магнита" (+1,5%), "Русала" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "ФосАгро" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Северстали" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), Сбербанка (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Полюса" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,8%) и "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Переговоры с Россией по Украине продвигаются неплохо, а Москва, вероятно, в итоге согласится на перемирие с Киевом, заявил президент США Дональд Трамп. "Я думаю, все идет достаточно неплохо. Это очень сложная ситуация", - сказал он в интервью телепрограмме Full Measure, отрывки из которого были опубликованы в пятницу.

Трамп подчеркнул, что стремится убедить РФ в необходимости перемирия с Киевом. "Пока все идет нормально. В понедельник мы получим чуть больше информации", - сказал президент США. Он предположил, что президент России Владимир Путин согласится на такое перемирие. "Я думаю, что он согласится. Я его неплохо знаю и считаю, что он даст согласие", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Россия не согласится на предложение, Трамп сказал: "Это будут очень плохие новости для всего мира", добавив, что вооруженный конфликт приводит к гибели множества людей.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, надеется, что решение конфликта на Украине можно будет изыскать в течение недель. "Президент США использует слово "недели" для обозначения временного промежутка, и я согласен с ним", - сказал Уиткофф в воскресенье в эфире американского телеканала CNN. "Я действительно надеюсь, что мы увидим реальный прогресс", - отметил спецпосланник президента.

Россия в рамках мирного разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали "железобетонные" гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность", - сказал Грушко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия". По его словам, "частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

Американские фондовые индексы завершили пятницу уверенным ростом после существенного снижения ранее на прошлой неделе. Локомотивом подъема выступил технологический сектор. Настроение инвесторов не испортили даже слабые экономические данные. Индекс потребительского доверия в США в марте упал до минимума с ноября 2022 года. Его значение составило 57,9 пункта по сравнению с 64,7 пункта в феврале, по предварительным расчетам Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее значительного снижения - в среднем до 63,1 пункта. При этом инфляционные ожидания американцев на ближайший год в марте повысились до 4,9% - максимума с ноября 2022 года. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,9% с 3,5% - это самый значительный месячный скачок с 1993 года.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,53%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США в начале новой недели.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона 17 марта в основном растут вслед за позитивной динамикой Уолл-стрит в конце прошлой недели.

На нефтяном рынке утром в понедельник также доминируют позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $71,08 за баррель, что на 0,72% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,73% - до $67,67 за баррель.