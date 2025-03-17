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КПРФ подняла на встрече с Мишустиным вопрос о росте цен и проблемах ЖКХ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на встрече думской фракции коммунистов с премьер-министром Михаилом Мишустиным премьеру были заданы вопросы о росте цен, а также подчеркнута необходимость решения проблем ЖКХ.

"Мы подняли вопрос роста цен, проблем ЖКХ; мы считаем, надо национализировать эту сферу. Проблема Арктики для нас стоит очень остро. Также затрагивалась тема развития науки, поддержка образования и обеспечение кадрами", - сказал Зюганов журналистам.

По его словам, в общей сложности от фракции было направлено правительству 88 вопросов.

"Встреча была абсолютно продуктивной. Разговор состоялся деловой, перспективный, и думаю, что многое будет учтено", - добавил Зюганов.

Встреча руководства КПРФ с Мишустиным состоялась в преддверии отчета премьер-министра в Госдуме. Как говорил спикер палаты Вячеслав Володин, отчет намечен на 26 марта.

КПРФ ЖКХ Геннадий Зюганов Михаил Мишустин
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