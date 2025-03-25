Численность работников госжилинспекций в регионах сократилась на 23% за пять лет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министр строительства Ирек Файзуллин обратился к сенаторам с просьбой поддержать регионы в вопросе кадрового обеспечения органов жилищного надзора.

"Наблюдается общее снижение численности работников (государственной жилищной - ИФ) инспекции в регионах. За последние пять лет штатная численность сократилась в среднем на 17%, а фактическая - на 23%. (...) Это напрямую влияет на качество надзора и своевременность реагирования на нарушения. Здесь хотел бы попросить поддержки сенаторов, регионам необходимо приоритизировать эти вопросы", - сказал Файзуллин на заседании в Совете Федерации по теме "Актуальные вопросы государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства: проблемы и пути их решения".

Наибольшее снижение штатной численности зафиксировано в Ярославской области, где за последние пять лет показатель упал на 22%. Фактическая численность заметнее всего упала в Воронежской области - на 23%.

В октябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концепции подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ. В феврале 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил "дорожную карту" по реализации концепции подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ до 2035 года.

Файзуллин ранее сообщал, что в стране откроют учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.