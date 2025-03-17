Шесть белгородских населенных пунктов подверглись атакам дронов ВСУ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести населенных пунктах, атакованных беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет.

"Шесть населенных пунктов подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - написал глава региона в понедельник в своем телеграм-канале.

По его информации, в селе Тишанка Волоконовского района в результате атаки дрона повреждена кровля соцобъекта.

В районе поселка Красная Яруга вследствие детонации беспилотника посечен легковой автомобиль. Еще один дрон повредил транспортное средство в хуторе Фищево Краснояружского района.

В хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение частного домовладения.

Кроме того, в селе Нечаевка Белгородского района в результате детонации беспилотника посечен фасад производственного предприятия.

"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом - выбиты окна в доме и хозпостройке, а также поврежден фасад", - добавил Гладков.