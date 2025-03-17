Два мирных жителя ранены после атаки украинских БПЛА на Белгород

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбивает беспилотники ВСУ над Белгородским регионом, при атаке на областной центр пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго - ампутация предплечья", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Глава региона уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

В поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков БПЛА пробита кровля частного дома, добавил Гладков.

Ранее сообщалось об атаках беспилотников на шесть белгородских населенных пунктов