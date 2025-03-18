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Российские военные сбили за ночь 46 беспилотников ВСУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на вторник 46 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41БПЛА - над территорией Белгородской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ПВО беспилотники ВСУ
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