Кравцов уверен, что отмена домашних заданий приведет к пробелам в знаниях

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил за сохранение домашних заданий в школьной программе, так как их отмена или подмена списыванием и помощью искусственного интеллекта (ИИ) нарушает педагогическую систему.

"Обучение - это, прежде всего, для самого школьника, и домашнее задание - это повторение пройденного на уроке материала, его закрепление. Если не выполнять домашнее задание, то нарушается педагогическая система, материал не усваивается в полном объеме", - сказал Кравцов в интервью ИС "Вести" в пятницу.

По его словам, при невыполнении домашнего задания "появляются пробелы в знаниях, отставание в обучении, трудности в обучении, потеря мотивации, снижение успеваемости, качества образования".

"Поэтому очень важно нам все-таки добиваться того, чтобы школьники понимали значение домашних заданий. И не помогал делать за школьников домашнее задание искусственный интеллект, в интернете что то списать, а чтобы это была самостоятельная работа", - отметил министр.