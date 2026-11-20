Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста после атак Киева

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Точные сроки восстановления Крымского моста смогут быть определены после выдачи инженерных проектных решений, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в пятницу.

У него спросили, что конкретно было повреждено в результате атаки.

"Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", - ответил Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые работы по восстановлению.

ВСУ за последние дни несколько раз атаковали Крымский мост: удары были нанесены утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября. Еще одна атака была совершена в ночь на 19 ноября.



