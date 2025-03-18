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Военные РФ нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - - Вооружённые силы России нанесли удары по объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим украинскую армию, аэродромам противника, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

ВСУ Минобороны
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