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"Газпром" не будет составлять и публиковать годовой экологический отчет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU -ПАО "Газпром" отказывается от подготовки и публикации годового экологического отчета, сообщил эмитент.

Совет директоров ПАО рассмотрел вопрос "об оптимизации формата раскрытия информации о деятельности в экологической (природоохранной) сфере" и исключил из ряда документов концерна норму о составлении, публикации и представлении акционерам годовых экологических отчетов (отчетов об охране окружающей среды).

В том числе совет внес изменения в Положение о раскрытии информации, а также в решение совета 2012 года "Об экологической политике ОАО "Газпром" и его дочерних обществ, о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности".

Много лет помимо экологического отчета концерн готовит более широкий - отчет о социальной деятельности (ранее назывался отчетом о деятельности в области устойчивого развития).

Отчет о социальной деятельности - документ, комплексно отражающий политику группы "Газпром" в области устойчивого развития, основные цели и достигнутые за отчетный период результаты деятельности. Отчет, как отмечают его составители, готовится с учетом таких индикаторов и показателей как национальные цели развития, национальные и федеральные проекты (программы), методические рекомендации Министерства экономического развития по подготовке отчетности об устойчивом развитии, рекомендации Банка России по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации.

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