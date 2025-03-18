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Сертификация грузопассажирской версии Ан-2 планируется до середины 2025 года

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сертификация грузопассажирской версии "кукурузника" Ан-2 в действующем облике планируется до середины текущего года, затем будет решаться вопрос с заменой его иностранного двигателя на российский. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры во вторник.

"Думаю, что мы должны завершить до середины этого года сертификацию грузопассажирской версии. Потом вопрос будет с импортозамещением силовой установки: на сегодняшний день на этих воздушных судах она импортная (ТРЕ-331-12 производства американской Honeywell - ИФ), но, конечно, должна быть отечественная", - сказал Ядров.

В настоящее время, по его словам, прорабатывается вопрос, какой это будет двигатель: ТВД-10, ВК-800 или ВК-1600.

"Но сертификация в действующем облике должна завершиться до середины этого года. А уже дальнейшие (модификации - ИФ) – это будет зависеть от силовой установки и прохождения сертификационных мероприятий", - отметил глава Росавиации.

Ан-2 Росавиация Дмитрий Ядров
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