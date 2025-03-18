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Роспотребнадзора мониторит сообщения о предполагаемых случаях ротавируса в Египте

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не располагает официальным подтверждением информации о вспышке ротавирусной инфекции и о количестве заболевших россиян в Египте нет.

"Объективных данных о этиологии заболеваний, а также официального подтверждения наличия вспышки от египетских органов здравоохранения в настоящее время нет. Официальной информации о количестве заболевших, как и их возрастном составе в доступных источниках нет", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что в СМИ появилась информация российских туристах, которые сообщают о случаях заболевания с симптомами острой кишечной инфекции на египетском курорте, части больных поставлен диагноз "ротавирусная инфекция". Есть сообщения о сыпи у некоторых заболевших, что является редким симптомом при ротавирусной инфекции.

В ведомстве также уточнили, что в теплое время года и в жарких странах повышен риск возникновения случаев острых кишечных и других инфекций. Отдыхающим рекомендовано принимать душ перед и после посещения бассейнов, аквапарков, гидромассажных ванн, не допускать попадания воды в рот. Употреблять в пищу безопасные пищевые продукты, воду и напитки, а также соблюдать правила гигиены.

Роспотребнадзор
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