Шадаев заявил, что возможности для блокировки контента в Telegram есть, но Минцифры действует осторожно

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Определенные возможности для блокировки запрещенного в РФ контента есть, но в этом вопросе Минцифры старается действовать осторожно, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Что касается Telegram, то определенные возможности блокировать незаконный контент у нас есть. Я не могу сказать, что это, условно, 100%-ная опция. Но в целом, мы тоже стараемся сейчас очень осторожно (действовать - ИФ), вы знаете наш подход", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике в среду.

"Даже с точки зрения регистрации собственников каналов (и пабликов с аудиторией более 10 тыс. человек в реестре Роскомнадзора - ИФ) наша позиция какая: либо мы боремся с фейками, для этого есть отдельный инструмент у государства. Либо мы говорим: ты можешь заниматься чем угодно, но ты теряешь экономическую базу в виде рекламных денег, доходов и так далее. В явном виде если ты не легализован, то ты какая-то "серая зона". И по идее, мы сейчас, скорее, рассматриваем экономические факторы давления", - добавил он.

Шадаев отметил, что "возможность блокировать - это такая сложная вещь". "Во-первых, не всегда работает, а во-вторых, все равно это же такая чувствительная сфера. Поэтому мы тут тоже пытаемся очень осторожно действовать пока", - сказал глава Минцифры.