Инвестиции в телеком-инфраструктуру в 2024 году вернулись к доковидным 300 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции телеком-операторов в развитие телеком-инфраструктуры в 2024 году вернулись к доковидному уровню, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

Как сказано в презентации министра, в 2024 году инвестиции мобильных операторов составили 209 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с 2023 годом, а фиксированных - 89 млрд рублей (рост на 15%).

"Самая главная тенденция, которую я бы хотел в 2024 году отметить с точки зрения телекома - это то, что у нас существенным образом в 2024 году, несмотря на все экономические сложности, ставку и все остальное, выросли инвестиции операторов связи в развитие инфраструктуры. То есть фактически мы сейчас, если брать абсолютные цифры - понятно, без учёта дефляторов - но мы вернулись к объему инвестиций примерно на доковидный уровень", - сказал Шадаев.

Он отметил, что это, в том числе, обусловлено ростом трафика и необходимостью предоставления качественного сервиса для пользователей.