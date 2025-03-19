Поиск

Инвестиции в телеком-инфраструктуру в 2024 году вернулись к доковидным 300 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции телеком-операторов в развитие телеком-инфраструктуры в 2024 году вернулись к доковидному уровню, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

Как сказано в презентации министра, в 2024 году инвестиции мобильных операторов составили 209 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с 2023 годом, а фиксированных - 89 млрд рублей (рост на 15%).

"Самая главная тенденция, которую я бы хотел в 2024 году отметить с точки зрения телекома - это то, что у нас существенным образом в 2024 году, несмотря на все экономические сложности, ставку и все остальное, выросли инвестиции операторов связи в развитие инфраструктуры. То есть фактически мы сейчас, если брать абсолютные цифры - понятно, без учёта дефляторов - но мы вернулись к объему инвестиций примерно на доковидный уровень", - сказал Шадаев.

Он отметил, что это, в том числе, обусловлено ростом трафика и необходимостью предоставления качественного сервиса для пользователей.

Максут Шадаев Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония в феврале активно тратила запасы и сдерживала импорт СПГ из-за конкуренции Европы

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Минэнерго РФ ожидает роста мирового спроса на нефть со 102 до 115 млн б/с на горизонте 15 лет

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Проблемная шахта "Инская" вновь заявила о готовящейся смене собственника

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6043 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });