Пограничники Норвегии и России обсудили сотрудничество в 2025 году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Погрануправления ФСБ по западному арктическому району и Управления полиции Финнмарка (приграничный с Россией район Норвегии) обсудили сотрудничество и его перспективы, сообщила пресс-служба российского ведомства.

На рабочей встрече в норвежском Стурскуге стороны поговорили о взаимодействии в сфере охраны российско-норвежской государственной границы, предупреждении незаконной миграции, погранконтроле в морских пунктах пропуска, а также мероприятиях по охране морских биологических ресурсов Баренцева моря и противодействии трансграничной преступности.

Главы делегаций подвели итоги сотрудничества в 2024 году и определили направления совместной работы на 2025 год.

"Обе стороны нацелены на сохранение и развитие информационного обмена, а также поддержание конструктивного диалога", - говорится в сообщении.

Собеседники затронули проблему незаконного промысла камчатского краба, который "остается привлекательным для преступных групп и отдельных лиц по причине потенциально высокой прибыли".