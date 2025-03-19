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Гостехнадзору разрешат постоянные рейды для проверки состояния спецтехники

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - НИЦ "Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" (Гостехнадзор) планируется наделить правом проведения "постоянных рейдов" для контроля над состоянием самоходной техники, что "позволит пресекать фактическую эксплуатацию незарегистрированных машин".

Об этом сообщила пресс-служба правительства после заседания госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.

Такие изменения планируется внести в федеральный закон "О самоходных машинах и других видах техники". Поправки разработаны Минпромторгом и Минсельхозом, их поддержала межведомственная рабочая группа.

Госкомиссия по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции 19 марта на заседании под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова обсуждала борьбу с незаконным ввозом, оборотом и безнадзорной эксплуатацией самоходной техники, не соответствующей обязательным требованиям.

"Использование подобной техники представляет серьезные риски для жизни и здоровья российских граждан, о чем свидетельствует статистика, т.к. невозможно оценить ее соответствие существующим техническим регламентам. Кроме того, "теневые" продажи наносят экономический ущерб из-за неуплаты утилизационного сбора, пошлин и налогов", - говорится в пресс-релизе правительства.

Минпромторг Минсельхоз Гостехнадзор Денис Мантуров
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