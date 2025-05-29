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Брянская компания планирует занять 10% российского рынка асфальтоукладчиков

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Брянское НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения" (ГКМП) запустило единственное в России и ЕАЭС серийное производство асфальтоукладчиков, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии пуска производства.

Инвестиции в создание нового цеха составили 281 млн рублей, из которых 180 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП), еще 20 млн рублей - Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области.

Предприятие сможет ежегодно изготавливать до 40 единиц техники - двух моделей колесных и трех моделей гусеничных асфальтоукладчиков под маркой "Десна". Уровень локализации производимых машин - 90%.

Почти весь российский рынок асфальтоукладчиков сейчас занимают зарубежные производители. По словам генерального директора ООО "НПО "ГКМП" Николая Инютина, до 2022 года на нем доминировали компании из Германии, США, Швеции и Японии, после введения санкций на освободившийся рынок активно претендуют китайские производители.

"Наша компания намерена закрыть до 10% потребности российского рынка и в дальнейшем увеличивать эту долю. Кроме того, мы ведем работу по проектированию новой машины - тротуарного асфальтоукладчика", - отмечает он.

Гусеничные асфальтоукладчики используются при строительстве и ремонте автодорог, аэродромов и протяженных улиц с асфальтобетонным покрытием. Колесные - более мобильны, применяются при выполнении относительно небольших объемов работ, требующих перемещения с объекта на объект. Основные покупатели выпускаемых машин - федеральные управления автодорог, дирекции строящихся автодорог, дорожно-строительные и дорожно-ремонтные предприятия.

ЕАЭС ФРП Брянская область Николай Инютин ООО "НПО "ГКМП" Десна ГКМП
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