Начальник радиотехнической службы ВМФ арестован в Петербурге по делу о взятке

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил под стражу начальника радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города в среду.

"Мера пресечения (в виде ареста - ИФ) избрана на два месяца, то есть по 14 мая", - сказала собеседница агентства.

По её данным, Лопатиев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Подробности дела не уточняются.