Что произошло за день: среда, 19 марта

Заявления в связи с атакой нефтебазы в Краснодарском крае с помощью беспилотников, задержание мэра Стамбула, решение Генпрокуратуры о проверке работы МЧС России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин не давал команды военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется, сообщили в Кремле. В Минобороны РФ заявили, что в момент получения приказа о временном прекращении ударов в воздухе было семь российских ударных дронов, они были обезврежены.

- Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 4250 квадратных метров. По данным Минобороны РФ, объект был преднамеренно атакован ВСУ с помощью беспилотников через несколько часов после разговора Путина и Трампа. Объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

- Из украинского плена возвращены 175 военнослужащих, Киеву передано 175 человек и еще 22 тяжелораненых военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.

- Генпрокуратура проверит работу МЧС России в связи с просчетами в работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- В ООН заявили о гибели своего сотрудника в секторе Газа в результате израильского удара по гостевому дому организации. Армия обороны Израиля отрицает информацию об атаке.

- Мэр Стамбула Экрем Имамоглу и еще около ста человек задержаны в рамках антикоррупционного расследования. Имамоглу считался основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции в 2027 году. На фоне новостей курс турецкой лиры к доллару США утром упал более чем на 10%.

- Фигуранту дела Baring Vostok Филиппу Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный. По условиям приговора в течение испытательного срока он не мог менять постоянное место жительства без уведомления и должен был ежемесячно приходить на регистрацию.