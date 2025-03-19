Поиск

Что произошло за день: среда, 19 марта

Заявления в связи с атакой нефтебазы в Краснодарском крае с помощью беспилотников, задержание мэра Стамбула, решение Генпрокуратуры о проверке работы МЧС России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин не давал команды военным о возобновлении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пауза со стороны России сохраняется, сообщили в Кремле. В Минобороны РФ заявили, что в момент получения приказа о временном прекращении ударов в воздухе было семь российских ударных дронов, они были обезврежены.

- Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 4250 квадратных метров. По данным Минобороны РФ, объект был преднамеренно атакован ВСУ с помощью беспилотников через несколько часов после разговора Путина и Трампа. Объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

- Из украинского плена возвращены 175 военнослужащих, Киеву передано 175 человек и еще 22 тяжелораненых военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.

- Генпрокуратура проверит работу МЧС России в связи с просчетами в работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- В ООН заявили о гибели своего сотрудника в секторе Газа в результате израильского удара по гостевому дому организации. Армия обороны Израиля отрицает информацию об атаке.

- Мэр Стамбула Экрем Имамоглу и еще около ста человек задержаны в рамках антикоррупционного расследования. Имамоглу считался основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции в 2027 году. На фоне новостей курс турецкой лиры к доллару США утром упал более чем на 10%.

- Фигуранту дела Baring Vostok Филиппу Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный. По условиям приговора в течение испытательного срока он не мог менять постоянное место жительства без уведомления и должен был ежемесячно приходить на регистрацию.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в РФ к 17 марта в годовом выражении осталась на уровне 10,2%

Инфляция в РФ к 17 марта в годовом выражении осталась на уровне 10,2%
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 175 военных

Дума поручит Счетной палате проверить Банк России за 2022-2025 годы

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась вдвое

Дело Baring Vostok

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Генпрокурор сообщил о проверке работы МЧС России и его территориальных органов

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек
Военная операция на Украине

Путин заявил, что войска РФ завершают разгром противника в Курской области

"Почта России" обсуждает с Минцифры продление программы ремонта сельских отделений

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2215 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });