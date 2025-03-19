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Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 175 военных

Киеву передано 175 человек и еще 22 военнопленных с тяжелыми ранениями

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщает, что из украинского плена возвращены 175 военнослужащих, Киеву передано 175 человек и еще 22 тяжелораненых военнопленных.

Раненые украинские военные, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, были переданы Киеву в качестве жеста доброй воли, сказано в сообщении, распространенном в среду.

По данным ведомства, сейчас все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, "где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в пресс-релизе.

Министерство обороны отмечает, что "при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты".

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Белоруссия
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