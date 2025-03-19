Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по представлению ФСИН отменил условный срок бывшему операционному партнеру Baring Vostok, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, осужденному за хищение денежных средств банка "Восточный" и объявленному в РФ розыск, передал корреспондент "Интерфакса".

"Представление... (о замене условного срока на реальный - ИФ) удовлетворить", - огласила постановление судья Марина Багрова.

Представление ФСИН рассматривалось заочно - в отсутствие Дельпаля. В заседании участвовали его адвокат, представитель уголовно-исправительной инспекции и прокурор.

В 2024 году суд отклонил представление ФСИН, сославшись на то, что решение невозможно без явки осужденного. Позднее Московский городской суд отменил это решение и направил дело на пересмотр в первую инстанцию.

Как сообщалось, согласно представлению уголовно-исполнительной инспекции столичного управления ФСИН, установлено, что по адресу регистрации на территории РФ Дельпаль не проживает в течение двух лет, для постановки на учет в инспекцию он не явился, его местонахождение официальным органам РФ в настоящее время неизвестно. В этой связи, как говорилось в представлении, в мае 2024 года был инициирован федеральный розыск Дельпаля.

Позиция защиты

Защита Дельпаля просила отклонить представление, указывая, что тот выехал за границу на законных основаниях в 2022 году - в связи с истечением срока действия визы и в тот момент, когда не было наложено никаких ограничений на его выезд, и не смог вернуться после начала специальной военной операции из-за проблем с авиасообщением.

Также, как указывала защита, во Франции у Дельпаля проживает семья, в том числе престарелые родители, за которыми он должен ухаживать.

Защита также подчеркивала, что Дельпаль положительно характеризуется работодателем и занимался в Москве благотворительной деятельностью. После вынесения приговора Дельпаль продемонстрировал полное и окончательное исправление, настаивал защитник.

Приговор по делу Baring Vostok

Мещанский суд Москвы 5 августа 2021 года приговорил Дельпаля к 4,5 годам условно с испытательным сроком пять лет за особо крупное хищение путем растраты. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

По условиям приговора Дельпаль в течение определенного ему испытательного срока должен был не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа, а также ежемесячно приходить туда на регистрацию.

Как сообщалось, по тому же делу, что и Дельпаль, к условному сроку был приговорен основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, которому было назначено 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. В 2023 году Мосгорсуд смягчил наказание бизнесмену - до 4,5 лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В феврале 2024 года кассационный суд также смягчил приговор. Весной 2024 года стало известно, что испытательный срок Калви истек, в связи с чем его судимость была погашена.

Условные сроки по делу получили еще пять человек - коллеги Калви и Дельпаля.

Согласно фабуле дела, фигуранты похитили 2,5 млрд рублей банка "Восточный", акционером которого был Baring Vostok. Никто из фигурантов не признал вину в суде.