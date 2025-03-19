Поиск

Депутаты предложили СП оценить правовой режим добычи трудноизвлекаемых нефти и газа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю в заключении к отчету о работе Счетной палаты за 2024 год подчеркнул необходимость проведения в 2025 году оценки эффективности правового регулирования добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.

"Комитет Государственной Думы по контролю также отмечает и поддерживает ряд социально значимых предложений комитетов в части проведения экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в 2025 году в части оценки эффективности действующего правового режима добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, а именно нефти и газа", - говорится в тексте заключения.

В Налоговом кодексе (ст. 342.2 п. 1) с 2015 года установлены различные пониженные коэффициенты для расчета НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Так, для очень низкопроницаемых пластов коэффициент составляет 0,2 (НДПИ снижается на 80%), для низкопроницаемых – коэффициент 0,4 (НДПИ снижается на 60%), для труднодоступных запасов в Тюменской свите – коэффициент 0,8 (НДПИ снижается на 20%). Минфин в материалах к федеральному бюджету на 2025-2027 гг. рассчитывал, что применение этих льгот приведет к налоговым расходам бюджета на сумму 277,9 млрд руб. в 2025 году, 271,7 млрд руб. в 2026 году и 275 млрд руб. в 2027 году.

В 2021 году в РФ был введен новый вид лицензирования недр – технологические полигоны для разработки ТРИЗ. Этот вид лицензий предполагает создание технологий геологического изучения, разведки и добычи с учетом льгот. В настоящее время в перечень ТРИЗ, на которых могут быть реализованы технологические полигоны, включены: баженовские, абалакские, хадумские и доманиковые продуктивные отложения, сверхвязкая нефть, низкопроницаемые ачимовские пласты, а также залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложения палеозоя Западной Сибири. В НК (ст. 342 п. 3) также заложена пониженная ставка НДПИ, применяемая при добыче на отдельных месторождениях, отнесенных к баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям.

Госдума Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 19 марта

Инфляция в РФ к 17 марта в годовом выражении осталась на уровне 10,2%

Инфляция в РФ к 17 марта в годовом выражении осталась на уровне 10,2%
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 175 военных

Дума поручит Счетной палате проверить Банк России за 2022-2025 годы

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась вдвое

Дело Baring Vostok

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Генпрокурор сообщил о проверке работы МЧС России и его территориальных органов

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек
Военная операция на Украине

Путин заявил, что войска РФ завершают разгром противника в Курской области

"Почта России" обсуждает с Минцифры продление программы ремонта сельских отделений

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2215 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });