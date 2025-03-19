Депутаты предложили СП оценить правовой режим добычи трудноизвлекаемых нефти и газа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю в заключении к отчету о работе Счетной палаты за 2024 год подчеркнул необходимость проведения в 2025 году оценки эффективности правового регулирования добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.

"Комитет Государственной Думы по контролю также отмечает и поддерживает ряд социально значимых предложений комитетов в части проведения экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в 2025 году в части оценки эффективности действующего правового режима добычи трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, а именно нефти и газа", - говорится в тексте заключения.

В Налоговом кодексе (ст. 342.2 п. 1) с 2015 года установлены различные пониженные коэффициенты для расчета НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Так, для очень низкопроницаемых пластов коэффициент составляет 0,2 (НДПИ снижается на 80%), для низкопроницаемых – коэффициент 0,4 (НДПИ снижается на 60%), для труднодоступных запасов в Тюменской свите – коэффициент 0,8 (НДПИ снижается на 20%). Минфин в материалах к федеральному бюджету на 2025-2027 гг. рассчитывал, что применение этих льгот приведет к налоговым расходам бюджета на сумму 277,9 млрд руб. в 2025 году, 271,7 млрд руб. в 2026 году и 275 млрд руб. в 2027 году.

В 2021 году в РФ был введен новый вид лицензирования недр – технологические полигоны для разработки ТРИЗ. Этот вид лицензий предполагает создание технологий геологического изучения, разведки и добычи с учетом льгот. В настоящее время в перечень ТРИЗ, на которых могут быть реализованы технологические полигоны, включены: баженовские, абалакские, хадумские и доманиковые продуктивные отложения, сверхвязкая нефть, низкопроницаемые ачимовские пласты, а также залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложения палеозоя Западной Сибири. В НК (ст. 342 п. 3) также заложена пониженная ставка НДПИ, применяемая при добыче на отдельных месторождениях, отнесенных к баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям.