Более 11 тыс. жителей Приморья остались без воды из-за аварии

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Авария оставила без воды более 11 тыс. жителей города Артема Приморского края, сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура организовала проверку по факту аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения, в результате которой свыше 11 тыс. жителей Артемовского городского округа остались без холодного водоснабжения", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство контролирует своевременный подвоз воды жителям и проведение аварийно-восстановительных работ.