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Что случилось этой ночью: четверг, 20 марта

Массовая атака БПЛА, сборная России по футболу победила Гренаду, Трамп хорошо оценил разговоры с Путиным и Зеленским

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные сбили за ночь 132 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.

- Трамп считает разговоры с Путиным и Зеленским "хорошими". Он верит в прекращение огня на Украине.

- Рекордный гол Дзюбы помог сборной России крупно победить Гренаду. Матча закончился со счетом 5:0, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

- Трамп посчитал лучшей защитой энергоструктуры Украины ее передачу во владение США. Министр энергетики США заявил, что передача АЭС Украины под управление США пока не обсуждается.

- Более 11 тыс. жителей Приморья остались без воды из-за аварии. Прокуратура организовала проверку.

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Трамп считает разговоры с Путиным и Зеленским "хорошими"

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