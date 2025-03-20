Ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропортах Самары и Саратова

Фото: Яков Князев/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Самары и Саратова снова принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации.

"В аэропортах Самара ("Курумоч") и Саратов ("Гагарин") в 10:00 (по московскому времени) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС ранним утром в четверг были введены в аэропортах "Курумоч" и "Гагарин".