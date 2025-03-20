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Володин назвал недопустимым изменение показателей госпрограмм

Депутаты Госдумы спросят об этом премьер-министра Мишустина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума поднимет вопрос о недопустимости изменения показателей госпрограмм для подгонки отчетов, когда в палате будет представлен доклад о работе правительства за 2024 год, заявил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы видим, министерство в начале года берет планку более высокую, заявляет о решении задач более амбициозных, а в конце года уже под результат меняет показатели, как получилось. В итоге что? Развития не будет. Задачи, которые ставит президент, не будут выполнены. Мы не можем с этим мириться", - сказал он.

По его словам, бывает так: "взяли, поменяли показатель, вместо количества ученических мест - количество школ, снизили показатели, а это касается тысяч ученических мест, и это недопустимо". На такие нарушения указала в докладе для Госдумы Счетная палата.

Володин предложил "по ключевым вопросам" подготовить обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, либо вынести этот вопрос при отчете председателя правительства на обсуждение.

"Опираемся на данные Счетной палаты. Вот и все. Тут ничего личного, но мы должны об этом сказать. Для этого и парламентский контроль", - сказал он.

Счетную палату он назвал очень важным партнером Госдумы.

"Являясь институтом президентского, парламентского контроля, Счетная палата многое делает для того, чтобы повысить эффективность бюджетного рубля. Но нам, со своей стороны, надо сделать все для того, чтобы выводы Счетной палаты не остались в архивах Государственной думы", - сказал Володин.

Отчет правительства за 2024 года запланирован в Госдуме на 26 марта.

Вячеслав Володин Счетная палата Госдума Михаил Мишустин
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