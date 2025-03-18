Госдума обратилась к Мишустину с вопросом о правах граждан при обращении с животными

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума постановила обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Депутаты считают "принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными, прежде всего, в целях обеспечения безопасности граждан, говорится в обращении.

"Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер", - пишут депутаты.

Они отмечают неисполнение правительством поручений президента по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев.

В целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными, в том числе с животными без владельцев, Госдума просит представить позицию правительства по текущей ситуации в области обращения с животными и предложения по решению указанных проблем.

По результатам рассмотрения обращения депутаты просят проинформировать Госдуму. По мнению депутатов, "скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним".

Обращение подготовил комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды по поручению спикера Вячеслава Володина. Документ поддержал Совет Думы.

"Необходимо понимать позицию правительства, которой у нас сейчас нет, какие решения предлагают профильные министерства", - сказал Володин журналистам 17 марта.

Он отметил, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев". "Дети получают увечья на всю жизнь. А у нас 5 лет не исполняются поручения президента", - подчеркнул он.

Соответствующие поручения президента, связанные с урегулированием вопросов обращения с животными, были даны в 2020 и 2021 годах. Ответственными за исполнение были определены правительство и регионы.