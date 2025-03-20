Россия пригласит США на международную встречу по линии Совбезов в Москве в мае

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Россия пригласит представителей США на майскую международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил, что участие в предстоящей встрече подтвердили представители более 100 стран.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совбеза РФ с 2010 года. В этом году она пройдет в Москве 27-29 мая.