Провайдер Beget подвергся DDoS-атаке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский облачный провайдер Beget (ООО "Бегет") сообщил о масштабной DDoS-атаке на инфраструктуру.

"В настоящий момент наша инфраструктура подвергается масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с. Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов", - сообщила компания.

В связи с атакой у некоторых пользователей могли возникать временные проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам.

По оценкам компании, атака направлена на нарушение планов по восстановлению после предыдущего инцидента.

Как сообщалось, в ночь на 2 ноября хакеры в результате успешной кибератаки получили доступ к управляющим серверам компании и запустили вредоносное ПО для удаления данных с серверов.

6 ноября компания сообщала, что рассчитывает восстановить данные на высокопроизводительных серверах только для половины пользователей.

На тот момент Beget смог восстановить и запустить 60% серверов, использующихся для предоставления услуг виртуального хостинга, и 40% выделенных серверов с администрированием со стороны компании (все выделенные серверы без администрирования Beget были восстановлены в день атаки).

Кроме того, Beget заявлял, что его "облачная инфраструктура уничтожена".

Beget работает с 2007 года. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль - 294,4 млн рублей. Владельцами компании являются четверо граждан РФ.

"Мы продолжаем контролировать ситуацию, отражать атаку и принимать необходимые меры для обеспечения стабильной работы сервисов", - указала Beget в воскресенье.