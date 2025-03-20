Алена Руденко назначена статс-секретарем - замгендиректора "Роскосмоса"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Новым статс-секретарем - заместителем гендиректора "Роскосмоса" стала Алена Руденко, ранее она занимала должность статс-секретаря - замминистра Минцифры, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" заявили, что на должность генерального директора головного института госкорпорации - ЦНИИмаш - согласован Василий Титов, до февраля этого года он был заместителем гендиректора института.

"Новым главой НПО Лавочкина стал заместитель гендиректора АО "ПРОМТЕХ - Ульяновск" Василий Марфин. Ранее он занимал руководящие должности в госкорпорации "Роскосмос", АО "ЦНИИмаш" и НПО "Энергомаш"", - сказали в пресс-службе.