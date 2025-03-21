Волгоградский губернатор сообщил об отражении массированной атаки дронов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Система ПВО отразила массированную атаку беспилотников в Калачевском районе Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации региона.