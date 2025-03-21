Российские военные нейтрализовали за ночь 43 беспилотника ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника в Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 34 БПЛА - над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА - над территорией Ростовской области, четыре БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.