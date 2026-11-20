Промышленный и энергетический объекты повреждены при атаке БПЛА в Смоленской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Гражданский промышленный объект и объект энергетики повреждены минувшей ночью в результате атаки беспилотников в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В результате атаки вражеских беспилотников есть повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома. Пострадавших и погибших нет. В настоящее время сотрудники оперативных и экстренных служб занимаются ликвидацией последствий", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

По информации Анохина, прошедшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Смоленскую область, в результате которой силами ПВО Министерства обороны были сбиты 32 БПЛА.



